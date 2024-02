MPF inspeciona penitenciária de Mossoró após fuga de detentos

Quatro procuradores do MPF (Ministério Público Federal) inspecionaram a Penitenciária Federal de Mossoró, nesta terça-feira 27, após a fuga de dois detentos no último dia 14.

A visita já estava agendada antes da fuga, segundo o MPF. O órgão diz que o episódio não alterou o planejamento da inspeção, mas “aumentou a preocupação do MPF com a segurança na unidade prisional”.

A inspeção durou três horas. Os procuradores conversaram com o diretor do presídio e com os dois policiais responsáveis pelo inquérito que investiga a fuga.

O MPF afirma que os procuradores seguiram o roteiro de inspeção estabelecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Eles conheceram as instalações, conversaram com agentes, avaliaram a situação dos equipamentos de segurança, salas de vídeo, local de estudo, banho de sol, alimentação, enfermaria e assistência à saúde, entre outros.

Um relatório sobre a inspeção será produzido. O documento detalhado sobre as condições do presídio será encaminhado à Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do MPF e ao CNMP.

CELULAR ENCONTRADO

A força-tarefa que busca os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró encontrou mais uma pista durante as buscas. Um celular foi achado em uma trilha próxima do local em que eles se esconderam.

Até agora, cinco pessoas foram presas desde a fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, membros do Comando Vermelho (CV). Inclusive o dono de uma propriedade que a dupla usou de esconderijo na zona rural de Baraúna.

O celular encontrado foi roubado de uma pessoa em Baraúna, no dia 22 de fevereiro. A força-tarefa achou o aparelho muito sujo de lama e já sem chip, segundo informações de César Tralli, no G1. Mesmo assim, a perícia vai tentar extrair informações do telefone.

A esperança é que o celular contenha informações suficientes para a polícia chegar até possíveis criminosos que têm ajudado a dupla na fuga até agora.