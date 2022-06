MP recomenda que Allyson Bezerra evite discursar em shows do MCJ

Nessa quarta-feira, 22, a 19ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró emitiu uma recomendação ao prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, para que ele se abstenha de discursar durante os shows ou nos intervalos das apresentações do Mossoró Cidade (MCJ). Segundo o Ministério Público, o prefeito está utilizando o evento público para se promover.

“Além do próprio gestor subir ao palco para discursos e participações, ao longo das apresentações, em diversas oportunidades, os artistas fazem menções expressas ao nome do prefeito, além de efusivos agradecimentos e elogios à pessoa do representado, o que, certamente, induz a promoção pessoal deste”, disse o MP.

De acordo com a recomendação da juíza Patrícia Antunes Martins, Allyson deve se abster de “discursar durante os shows ou nos intervalos das apresentações musicais do evento Mossoró Cidade Junina 2022 os quais ainda acontecerão nas datas dos dias 23, 24 e 25 de junho, em qualquer palco e/ou polo, sem que esteja cumprindo, nestas ocasiões, imprescindível papel institucional, como, por exemplo, no encerramento oficial do último dia do evento Mossoró Cidade Junina.”

Por meio de nota, a assessoria de Allyson Bezerra informou que, nas vezes que ele subiu ao palco do Mossoró Cidade Junina, foi por convite dos próprios artistas. “As vezes que o prefeito fez alguma fala no palco da Estação das Artes foi com a gentileza de atender ao convite dos cantores que estavam se apresentando e em todas as ocasiões se limitou a pedir paz e tranquilidade a todos os presentes, parabenizar e prestigiar os cantores da terra e agradecer a todos que estão trabalhando no Mossoró Cidade Junina 2022”, informa a nota.

A assessoria informou ainda que as falas sempre foram pautadas na institucionalidade do cargo público. “A presença do gestor diariamente em todos os polos visitando os servidores e em diálogo com os cidadãos têm sido focada na organização, responsabilidade e segurança do evento”.