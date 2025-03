MP recomenda adequação da Procuradoria-Geral de Mossoró

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Mossoró, recomendou que o prefeito e o procurador-geral do Município se abstenham de propor, sancionar ou regulamentar qualquer alteração legislativa na estrutura da própria Procuradoria Geral que crie cargos em comissão ou funções gratificadas para o exercício de atribuições típicas da advocacia pública, o que ficaria em desconformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A recomendação também orienta que sejam garantidas, em eventuais reformas legislativas, a observância ao princípio da unicidade funcional das atribuições do Procurador Municipal, assegurando que a representação jurídica do Município seja exercida exclusivamente por Procuradores concursados.

O MPRN recomenda ainda que sejam adotadas providências para adequar a legislação municipal vigente aos preceitos constitucionais e jurisprudenciais pertinentes, caso haja disposições em desconformidade com os entendimentos mencionados.

O MPRN adverte que a recomendação constitui em mora o destinatário quanto às providências recomendadas e que a omissão na adoção das medidas poderá ensejar o ajuizamento de medidas legais cabíveis.

O MPRN requisita que o destinatário informe, em até 10 dias, o acatamento da Recomendação, apresentando os respectivos fundamentos em caso de negativa.