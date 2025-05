MP pede quebra do sigilo bancário de agências de publicidade que prestam serviços à gestão Allyson Bezerra

Parece que, aos poucos, as sombras que pairam sobre os gastos da gestão Allyson Bezerra (UB) vão sendo afastadas trazendo claridade à população sobre como de fato seu dinheiro é utilizado pela gestão. As suspeitas são de que parte do dinheiro estaria servindo para financiar blogs, sites e perfis de instagram e de outras redes sociais para enaltecer o prefeito Allyson e atacar adversários dele.

Duas ações de investigações judiciais eleitorais (AIJE´s), com processos de números 0600126-95.2024.6.20.0033 e 0600127-80.2024.6.20.0033 tramitam na Justiça na tentativa de que os fatos sejam esclarecidos.

No caso do primeiro processo, o Ministério Público está pedindo ao Judiciário – a quebra do sigilo bancário das empresas Art & C Comunicações, Dois A Publicidade, e Executiva Agência de Comunicação.

Segundo o órgão ministerial, a quebra tem como objetivo esclarecer:

– quais os valores que estas receberam do município de Mossoró nos anos de 2021, 2022, 2023 e até outubro de 2024, diretamente ou por interposta pessoa;

– quais veículos de comunicação e mídias sociais (TV, rádio, jornal impresso, blogs, portais, gráficas, fotógrafos, jornalistas, institutos de pesquisa, influencers etc.) receberam, através dessas empresas, valores oriundos do erário municipal (relativo ao orçamento com publicidade);

– quanto tais veículos de comunicação e mídias sociais (TV, rádio, jornal impresso, blogs, portais, gráficas, fotógrafos, jornalistas, institutos de pesquisa, influencers etc.) receberam, mês a mês, através das agências de publicidade indicadas, nos anos de 2021, 2022, 2023 e entre janeiro e outubro de 2024.

O Ministério Público também quer fazer cruzamento de dados para comprovar se os valores gastos são os mesmos informados aos órgãos de controle. Para isso, está requerendo que seja expedido ofício ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN) “solicitando o envio da relação de todos os empenhos realizados pela Prefeitura de Mossoró entre os anos de 2021 e 2024, relacionados à publicidade institucional, à fim de que, em perícia determinada pelo juízo, possam ser cotejados com os documentos enviados pela Prefeitura Municipal de Mossoró e pelas referidas agências de publicidade”.

Magnos Alves