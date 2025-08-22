MP interditará estádio do Independiente para investigações
Após conflito entre torcidas em jogo contra a Universidad de Chile, Ministro da Segurança diz que estádio Libertadores da América será fechado
Globo Esporte
O Ministério Público da Argentina solicitou fechamento do estádio Libertadores da América após a grande confusão nas arquibancadas que terminou na suspensão de Independiente x Universidad de Chile, na Copa Sul-Americana. O Ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmou, em entrevista à Rádio 10, que há marcas do conflito no local e a presença de torcedores em uma nova partida poderia prejudicar as investigações.
De acordo com Alonso, o Independiente precisará mandar sua partida contra o Platense, no próximo domingo, pelo Campeonato Argentino, em outra arena. O clube ainda não foi notificado e afirmou que, por ora, só foi solicitado o fechamento da arquibancada superior sul, onde ocorreram as atrocidades. O presidente do Independiente está no Paraguai para “defender os interesses do clube”.
Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.
A Conmebol confirmou o cancelamento do jogo no estádio Libertadores de América, e afirmou através de uma nota no início da madrugada que os órgãos judiciais da entidade vão decidir a classificação. O vencedor do confronto enfrentará o Alianza Lima nas quartas da Sul-Americana.