MP interditará estádio do Independiente para investigações

De acordo com Alonso, o Independiente precisará mandar sua partida contra o Platense, no próximo domingo, pelo Campeonato Argentino, em outra arena. O clube ainda não foi notificado e afirmou que, por ora, só foi solicitado o fechamento da arquibancada superior sul, onde ocorreram as atrocidades. O presidente do Independiente está no Paraguai para “defender os interesses do clube”.

Uma confusão generalizada nas arquibancadas causou a interrupção da partida no início do segundo tempo, quando o placar marcava 1 a 1. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.