Movimento popular e democrático será lançado em Mossoró no próximo sábado

No próximo sábado, 27 de setembro, Mossoró será palco do lançamento de um importante movimento em defesa da soberania nacional e da democracia: o Movimento Popular e Democrático em Defesa do Brasil e do Rio Grande do Norte.

O evento acontece a partir das 9h, no Hotel Vila Oeste, reunindo lideranças políticas, representantes de diferentes partidos e a sociedade civil organizada. A proposta é construir uma frente ampla que una forças em torno da defesa da democracia, da justiça social e do fortalecimento das instituições no país.

Segundo os organizadores, o movimento surge como resposta ao cenário político atual, em que a participação popular e a união de diversos segmentos se tornam fundamentais para garantir a preservação de direitos e avanços sociais.

Assinatura do manifesto

Durante o ato de lançamento, será possível assinar o manifesto oficial do movimento, disponível também no site movpopulardemocraticorn.com.br. A iniciativa já conta com a adesão de partidos como PT, MDB, PSB, PCdoB, PDT, Rede, Cidadania e Partido Verde, reforçando o caráter plural e democrático da mobilização.

O convite está aberto a toda a população que deseja se somar a essa causa. “Vamos lançar esse importante movimento em defesa da nossa soberania e da democracia, pelo Brasil e pelo RN”, reforçam os organizadores.

O ato promete marcar o início de uma caminhada coletiva em prol de um país mais justo, democrático e comprometido com os interesses de seu povo.