Motta propõe solução para pautar PL da Anistia na Câmara; oposição pressiona por urgência

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sugeriu criar uma comissão especial para tratar do PL da Anistia. A solução, no entanto, não foi aceita pelo PL.

O partido quer pautar o projeto em regime de urgência diretamente no Plenário, já na próxima semana. Os deputados cobram a conta do apoio a Motta na eleição para a Presidência, e alegam que esse foi o único pedido para a aliança.

Motta está retornando da viagem à Ásia e deve se encontrar nesta terça-feira (1º) com líderes de partidos que apoiam a discussão da proposta. Além do PL, PSD, PP e Novo já assinaram ofícios pedindo que o projeto seja pautado.

O PSD e o PP fazem parte da base do governo Lula e ocupam cadeiras na Esplanada dos Ministérios.

Tradicionalmente, o PSD tem posicionamentos mais próximos do governo, mas o descontentamento da bancada é muito grande porque o partido nunca recebeu o espaço prometido em uma possível reforma ministerial, que não ocorreu.

Por seu posicionamento mais governista, o líder Antonio Brito (PSD-BA) não assinou o ofício e foi representado pelo vice-líder do partido Reinhold Stephanes (PSD-PR), de perfil mais bolsonarista.

Já o PP chegou a informar ao PL que mais de 90% da bancada apoia a proposta. O presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), está ligando para os outros 10% para que o partido vote em peso pela anistia aos presos pela tentativa de golpe.

Ciro Nogueira é considerado, nos bastidores, mais próximo de Hugo Motta até mesmo do que de Arthur Lira (PP-AL), que é do seu partido.

Reunião para bater o martelo

Nos próximos dias, as bancadas do União Brasil, do Republicanos, do Podemos e da Federação PSDB-Cidadania vão se reunir para deliberar sobre o apoio à inclusão da proposta na pauta.

O PL tem avisado que, se Motta não pautar a anistia, o partido continuará em obstrução.

Com 92 deputados, a obstrução dificultaria a vida de Motta para votar projetos no Plenário e líderes de diversos partidos já andam incomodados com uma certa lentidão no andamento das pautas.