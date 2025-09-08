Motta decide adotar sessões remotas na Câmara em semana decisiva no julgamento da trama golpista

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a realização de sessões remotas entre 8 e 12 de setembro, o que deve deixar a Casa esvaziada na semana em que o Supremo Tribunal Federal (STF) pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia, segundo líderes ouvidos pelo g1, é reduzir a tensão na Câmara e definir uma pauta morna para esta semana, para reduzir eventuais embates entre deputados aliados do ex-presidente e governistas, em um momento em que a pressão pela anistia voltou ao radar.

As votações remotas são aquelas em que os deputados podem registrar presença e votar pelo aplicativo, sem precisarem vir a Brasília para participar das sessões.

O governo tem forte preocupação com a entrada do projeto de anistia na pauta. Existe pressão por parte da oposição para que Motta paute a urgência do projeto, o que aceleraria sua análise por parte dos deputados.

O líder do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que, apesar do esvaziamento, deputados aliados do ex-presidente devem estar em Brasília nesta semana e que hora de redobrar a atenção para não serem surpreendidos.

O deputado lembrou da derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi incluído na pauta da Casa “da noite para o dia”.

Durante o desfile comemorativo do 7 de Setembro, em Brasília, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, abordou o presidente da Câmara sobre o assunto.

Motta lhe disse que a semana de votações será voltada para projetos de consenso em meio ao esvaziamento do plenário com a possibilidade de sessão remota.

Motta não se comprometeu com a oposição com um calendário para votação da anistia e nem com o governo com o enterramento da pauta, mas garantiu para a ministra que nesta semana o assunto não avançaria.