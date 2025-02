Motta dá ‘bronca’ em deputados após briga no plenário sobre denúncia contra Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu uma bronca nos parlamentares na noite desta quarta-feira (19) após uma discussão acalorada entre deputados do PL e do PT sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Irritado com a desordem no plenário, Motta afirmou que não aceitará comportamentos infantis e determinou medidas para reforçar a disciplina na Casa.

“Se vocês estão confundindo esse presidente paciente como um presidente frouxo, vocês estão muito enganados. Aqui não é o jardim de infância. Não aceitarei esse comportamento!”, disse Motta.

A sessão, até ali, estava sendo presidida, a pedido de Motta, pela deputada Delegada Katarina (PSD-SE).

Motta destacou que, enquanto Katarina esteve à frente da sessão, sua autoridade deveria ter sido respeitada. “Aqui não existe ninguém mais nem ninguém menos que deputado, todos somos iguais perante o regimento. E o presidente está aqui para garantir a ordem, não vamos permitir a desordem”, reforçou.

O presidente da Câmara ainda anunciou que vai reforçar as regras regimentais sobre vestimenta e comportamento no plenário. “Estarei determinando ao Depol, ao secretário-geral da mesa, que não permita mais a entrada de parlamentar sem gravata, nas comissões de camiseta. Essa é uma máxima. O parlamentar que estiver fora do que o regimento rege, não permitiremos”, afirmou.