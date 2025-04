Motos de luxo e carro de R$ 224 mil são apreendidos em operação contra influenciador no interior do RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta segunda-feira 28, a “Operação Zero Grau” em João Câmara, interior do estado, com o objetivo de combater crimes como estelionato, associação criminosa e infrações de trânsito.

A ação teve como alvo um influenciador digital de 22 anos, natural da cidade, que é acusado de realizar manobras perigosas com motocicletas e incentivar o “grau” — a prática de empinar motos — em suas redes sociais. Seu perfil conta com mais de 300 mil seguidores.

Segundo as investigações, o influenciador também organiza rifas virtuais de motocicletas e valores em dinheiro, com os prêmios possivelmente de origem criminosa. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

A polícia apreendeu duas motocicletas esportivas, avaliadas em cerca de R$ 80 mil, e um veículo de luxo importado, avaliado em R$ 224 mil. Além disso, foram encontrados aparelhos eletrônicos, celulares e placas automotivas irregulares.

A 2ª Vara da Comarca de João Câmara expediu os mandados. Ao investigado, foram impostas medidas cautelares, mas ele não foi preso.

A operação recebeu o nome “Zero Grau”, uma referência à prática de empinar motocicletas e à intenção de combater esse tipo de comportamento nas vias públicas, considerado de alto risco para a segurança.