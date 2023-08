Motorista morre carbonizado em acidente na BR-304

Uma colisão entre dois veículos, sendo um Fiat Uno e um Chevrolet Onix, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na noite desta quinta-feira, 17, em trecho localizado na cidade de Angicos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h, no km 145.

A vítima fatal do acidente, condutor do Fiat Uno, foi identificado como Cleomar José da Silva, morador da cidade de Itajá. Ele morreu carbonizado após um incêndio no veículo.