Motorista é preso ao tentar subornar policiais rodoviários estaduais com R$ 200 na RN-177

Um motorista foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (11) após oferecer R$ 200 para que policiais militares não autuassem o veículo dele, que estava irregular. O fato aconteceu na RN-177, no município de Encanto, na Região Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Logo após a tentativa de suborno, o homem foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa por policiais da 4ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) da PM. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Pau dos Ferros, também na Região Alto Oeste, para ser autuado. O crime de corrupção ativa está previsto no art. 333 do Código Penal e trata do ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. A pena para esse tipo de crime é de 2 a 12 anos de prisão, além de multa.