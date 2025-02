Motorista de aplicativo é preso por estuprar adolescente durante corrida

Policiais civis da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) de Parnamirim cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca do município, na tarde desta quinta-feira (20), contra um homem de 25 anos, suspeito da prática do crime de estupro.

A prisão foi realizada no bairro Santos Reis, localizado no Município de Parnamirim. De acordo com as investigações, o suspeito teria realizado a ação criminosa contra uma adolescente de 16 anos, durante uma corrida de aplicativo, na última sexta-feira (14).

O homem foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.