Motorista de aplicativo é preso pela PRF em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (6), um motorista de aplicativo em Mossoró. O homem, que não teve a identidade revelada estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Durante uma abordagem de rotina, os agentes da PRF interceptaram um veículo modelo Voyage.

Ao consultar os sistemas policiais, foi constatada a existência da ordem judicial contra o condutor. Segundo informações da corporação, o homem afirmou não saber da existência do mandado de prisão.

Diante da constatação, ele foi encaminhado à 38ª Delegacia Distrital de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, o suspeito foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O veículo ficou sob custódia da PRF após a abordagem.