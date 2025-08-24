Motociclista morre após sofrer grave acidente em Mossoró

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na madrugada deste domingo (24), na Avenida Antônio Campos, nas proximidades da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró. As informações são do Blog Fim da Linha.

A vítima foi identificada como Gabriel Bezerra de Mendonça, de 28 anos, natural de São Paulo/SP. De acordo com a PM que foi acionada para o local, o jovem pilotava uma motocicleta quando acabou se envolvendo no acidente. O impacto foi tão forte que Gabriel não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ainda foi ao local, mas somente para constatar o óbito, pois a vítima já estava sem vida. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Há informações de que possivelmente o motociclista tenha perdido o controle do volante e batido no meio fio da via e subindo a calçada de uma residência. A moto foi encontrada bastante avariada.

O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) para exames necroscópicos e será liberado posteriormente para a família.