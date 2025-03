Motociclista morre após ser atingido por carro em alta velocidade em Mossoró; motorista paga fiança e é liberado

A vítima foi arremessada contra o para-brisa e caiu no asfalto. De acordo com o Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN (Itep), o carro andou por mais 23 metros após a colisão, com a moto sendo arrastada ainda mais distante.

O motorista do carro foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com Polícia Civil, o homem foi autuado por homicídio culposo e teve fiança estabelecida para responder ao processo em liberdade.