Motociclista envolvido em acidente na Leste Oeste morre em Mossoró; família doa órgãos

Maciel da Silva Costa, de 44 anos, vítima de um grave acidente na Avenida Leste Oeste, no dia 1º de maio, morreu nesta sexta-feira (9), no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró. O motociclista por aplicativo se envolveu em uma colisão com um veículo que chegou a cair da ponte no trecho da via.

Internado em estado grave desde o dia do acidente, Maciel já havia sofrido a amputação de um braço. Na manhã deste sábado, a esposa de Maciel, Marivânia Cavalcante, confirmou à Inter TV Costa Branca que decidiu pela doação dos órgãos do marido.

Duas pessoas envolvidas haviam morrido no dia do acidente. Letícia Santiago, de 23 anos, que estava no carro; e Lucicleide Gomes dos Santos, de 28 anos, que era passageira da moto por aplicativo.

O acidente aconteceu na Avenida Estadual Jerônimo Dix-Neuf Rosado, conhecida popularmente por Leste Oeste.

Segundo a Polícia Militar, cinco pessoas estavam no carro, que bateu na barra de proteção e caiu da ponte. A motocicleta por aplicativo envolvida na colisão tinha o motociclista e a passageira.

De acordo com a PM, o carro seguia no sentido do bairro Alto de São Manoel e a motocicleta teria batido na traseira do veículo. O motorista do carro, então, segundo a PM, teria perdido o controle, batendo na barra de proteção da ponte e caindo perto do Rio Mossoró.