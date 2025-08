Moto com mais de R$ 600 mil em dívidas e 1,9 mil infrações é apreendida no RN

Uma moto foi apreendida nesta quarta-feira (6) no Rio Grande do Norte com dívidas abertas de R$ 618 mil e 1.990 infrações registradas – sendo 1.794 dessas de excesso de velocidade.

A polícia apreendeu o veículo na cidade de Rafael Fernandes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Entre as infrações, havia ainda furo de bloqueio policial e desobediência a agentes (veja lista mais abaixo).

Segundo a 4ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (4ª CIPRv), a moto tinha placa de Assis (SP) e apresentava ainda sinais de adulteração no chassi.

A moto apreendida, que é do ano de 2019, custa, de acordo com a tabela Fipe, R$ 13,7 mil em 2025. Segundo a polícia, o motociclista contou que adquiriu o veículo por R$ 5 mil, mas não revelou de quem comprou. Ele não foi preso.

De acordo com a polícia, o veículo apresentou, na abordagem ainda: restrições judiciais, alienação fiduciária e sinistro de média monta [danos no veículo].

Infrações

Do total do débito em aberto, que era de R$ 618.813,72, cerca de R$ 617 mil eram de multas e 1,4 mil de IPVA.

O último licenciamento do veículo, segundo a polícia, havia sido em 2019 – ano de fabricação dele.

Já as infrações, que totalizaram 1.990, segundo a polícia, eram de:

excesso de velocidade (1.794 autuações);

avanço de sinal vermelho (163);

dirigir sem possuir CNH (2);

desobediência a ordens de agentes (2);

transposição de bloqueio policial (2);

manobras perigosas (1);

e condução sem capacete (9).