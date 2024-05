MOTIVOS PARA ORAÇÃO – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

MOTIVOS PARA ORAÇÃO

A oração – buscando a vontade do Eterno.

A oração é uma conversa especial com o Eterno, na qual está inserido o propósito de buscar a vontade de Deus e seus planos da vida física e na vida espiritual. Por outro lado, a oração também é uma forma de conversa como criador nos momentos de lutas e tensões na vida. A oração fortalece o espírito e nos renova a fé na caminhada. Ore, busque forças no eterno quando elas já formam embora.

A oração – uma conversa com o Eterno.

Dentro das boas relações humanas, encontramos a relação entre pais e filhos, que tem como base a boa conversa e a sinceridade. Assim como os pais, na terra gostam de conversar e orientar seus filhos. O eterno deseja ouvir e conversar com seus filhos, e a oração é o maio mais prático. Converse com Deus, ele tem uma saída para suas angústias e dores.

Não esqueça, o eterno lhe responde por vários meios, entre eles podemos citar: pensamentos, sentimentos espirituais, pela Bíblia, e às vezes usando outras pessoas para lhe dar uma resposta.

A oração – chama atenção do Espírito Santo.

Em todo o tempo, devemos orar. A constante oração, ou seja, diária, é um convite ao Espírito Santo a estar conosco na caminhada da vida. De forma que Ele (o Espírito Santo) vem a você nos momentos difíceis para consolá-lo e orientá-lo na jornada da vida. Acredite! O Espírito Santo vai ajudá-lo a sentir a paz em meio à tempestade, e a alegria independente das circunstâncias.

A oração – o poder milagroso.

As Sagradas Letras narram diversos milhares através da oração. Forma inúmeros homens e mulheres que foram salvos quando estavam em oração ao eterno. Dentre os exemplos temos: Daniel na cova dos leões; os três jovens na fornalha; entres outros. No entanto, o maior milagre é você.

A oração – traz respostas.

Quando oramos ao eterno, recebemos orientação para cumprimos o nosso propósito de vida. É através da oração que podemos entender o motivo de estar aqui.

A força da oração – Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: “Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: ‘Faze-me justiça contra o meu adversário’. “Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: ‘Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar’ “. E o Senhor continuou: “Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra?” (Lucas 18:1-8)

O Espírito Santo, nosso intercessor – “Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus”. (Romanos 8:26-27)

Conselho – “Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”. (1 Tessalonicenses 5:16-18)

A certeza – “E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis”. (Mateus 21:22)

Portanto, orar é ter ligação intima com o Eterno. E diz as Sagradas Letras que a oração é fonte de poder do justo, sendo uma arma eficaz contra as ciladas do inimigo de Deus. Ore em todo tempo!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. – Jesus Cristo