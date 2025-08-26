Motel, edifício e 20 mil garrafas de bebida: TRT realiza leilão de bens no RN

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) marcou, para o dia 19 de setembro, um leilão com lotes que incluem motel, edifício, prédios comerciais, equipamentos para clínica veterinária, terrenos, apartamentos, veículos e mais de 20 mil garrafas de bebidas.

Os produtos foram penhorados pelas Varas do Trabalho de Natal e do interior do estado para pagamento de dívidas trabalhistas.

📍 O leilão foi marcado para ocorrer de forma híbrida – no Depósito Judicial do TRT-RN, na Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1790, no bairro Tirol, em Natal, e também de maneira on-line (clique aqui).

As pessoas que desejarem participar devem aderir às regras no site do leiloeiro , onde também se deve fazer um cadastramento prévio, e no provimento TRT/CR nº. 03/97, que está disponível no site do TRT-RN.

Bens leiloados

Veja, abaixo, alguns itens de destaque leiloados pelo TRT:

Edifício Paraíso das Dunas, no bairro de Santos Reis, em Natal. Está edificado em uma área total de 4.694,70m² e possui espaços de lojas, de restaurante, brinquedoteca e para cinema, além de piscina, bar e apartamentos. O imóvel está avaliado em R$ 9.793.523,00. O valor de 2º leilão (40%) chega a R$ 3.917.409,20.

Antigo ‘Kiss Motel’. Imóvel comercial localizado na cidade de João Câmara. A área mede 2.909 m², 836 m² de construção, com 20 apartamentos. A avaliação inicial é de R$ 455.694,50, podendo chegar a R$ 227.847,25 em segundo leilão.

Dois prédios na Avenida Presidente Dutra, bairro Santa Luzia, em Mossoró. Local onde havia uma concessionária de veículos, com um salão na frente, três escritórios, copa, banheiro e entrada para a parte de trás do imóvel, onde há um espaço destinado para oficina. Uma área de aproximadamente 1.000,00m², sendo 550m² de área construída. Há, ainda, local onde funcionava a administração, dependências e local de vigilância. O valor inicial desse bem é R$ 12.101.214,00.

Cinco apartamentos no condomínio Spazio di Mônaco, em Mossoró. Tem três suítes, varanda gourmet e espaço total de 207,0450 m² com valores entre R$ 1.193.000,00 e R$ 1.354.000,00, além de um local com 5.493,11 m², que possui ginásio e quadra de esportes, no valor de R$ 7.430.000,00.

Bem no loteamento ‘Jardim Recreio’, na cidade de Parnamirim. Possui mais de 8 mil m². Área onde há uma pequena vila de casas ocupadas por locatários, além de imóveis construídos por terceiros em uma avaliação de R$ 3.183.000,00.

Casa no Park Jockey Clube, também em Parnamirim, no valor de R$ 200 mil;

Terreno no Condomínio Jardim das Águas Condomínio Club, em Nísia Floresta, no valor de R$ 180.