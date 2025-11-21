Mostra de Cinema de Gostoso abre 12ª edição com celebração do cinema brasileiro

A noite desta quinta-feira (20) marcou a abertura oficial da 12ª Mostra de Cinema de Gostoso, em uma cerimônia concorrida realizada na Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte potiguar.

O evento, que se estende até a próxima segunda-feira (24) reafirmou compromisso com a democratização do acesso à cultura e a valorização da produção audiovisual nacional.

A solenidade de abertura contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que destacou a importância da Mostra para o cenário cultural e turístico do Estado.

Após a solenidade de abertura, o grande público assistiu dois filmes da Mostra Competitiva: “Dia dos Pais”, do diretor Bernardo Abinader, e “A natureza das coisas invisíveis”, dirigido por Rafaela Camelo.

Considerada um dos mais relevantes festivais de cinema do Nordeste, a 12ª Mostra de Cinema de Gostoso oferece entrada gratuita e sessões ao ar livre à beira-mar.

Um dos pontos altos desta edição será a sessão especial de sábado (22), com a aguardada exibição de “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura.

O filme é um dos destaques e promete atrair grande público e impactar os espectadores com sua trama envolvente, além de ter presente no festival a atriz potiguar, que faz parte do longa, Dona Tânia.

A programação da Mostra se estrutura em quatro eixos principais, desenhados para contemplar a diversidade do cinema brasileiro:

Mostra Competitiva: Uma seleção de longas e curtas-metragens nacionais que concorrem ao Troféu do Júri Popular, concedido pelo público, e ao Troféu da Imprensa, eleito por jornalistas e críticos especializados.

Sessões Especiais: Apresentam obras de grande relevância e lançamentos cinematográficos aguardados, como o já mencionado “O Agente Secreto”.

Mostra Panorama: Realizada na Sala Petrobras, uma tenda climatizada em formato geodésico, dedicada a filmes que exploram linguagens e narrativas experimentais.

Mostra Potiguar: Uma nova janela dedicada exclusivamente à produção audiovisual do Rio Grande do Norte.

Além das exibições cinematográficas, a Mostra promoverá debates e seminários diários, fomentando o diálogo e a reflexão sobre o cenário do audiovisual brasileiro entre realizadores, críticos e o público.

A Mostra de Cinema de Gostoso também reforça seu papel como incentivadora da produção dos filmes. Em parceria com a O2 Pós, foi lançado o Prêmio de Pós-produção. Adicionalmente, as empresas DOT e Místika premiarão filmes da Mostra Competitiva com um prêmio de pós-produção, oferecendo serviços técnicos avaliados em até R$ 30 mil.

Representantes dos patrocinadores e apoiadores, membros da imprensa, diretores e produtores de filmes, e o Coletivo Nós do Áudio Visual também prestigiaram o início das atividades, celebrando o cinema brasileiro sob o céu estrelado potiguar.