Mossoroenses organizam protesto contra aumento dos combustíveis

Em razão do aumento expressivo nos preços dos combustíveis em Mossoró, uma mobilização está sendo convocada, através das redes sociais, para manifestar o descontentamento da população.

O ato está sendo organizado pelo grupo ‘’Exército do Bem’’ que prevê o fechamento por uma hora, de modo simultâneo, de todos os postos do município.

De acordo com a mensagem compartilhada em grupos de WhatsApp, o encontro para o ato ocorrerá neste sábado (20), às 9h, no Largo do Aeroporto. Essa primeira reunião visa formar equipes que irão se espalhar pela cidade.