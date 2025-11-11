Mossoroense morre atropelada por motorista bêbada em São Paulo
Isaura Luzia de Oliveira, de 24 anos de idade, foi atingida por carro na manhã deste domingo (9). Motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi presa em seguida.
G1 RN
A jovem de 24 anos anos de idade que morreu ao ser atropelada por uma motorista bêbada na manhã deste domingo (9) em São Paulo era natural de Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, e havia se mudado há poucos meses para a capital paulista.
Isaura Luzia de Oliveira era enfermeira e mãe de duas filhas – uma de 4 anos e uma de 1 ano e 5 meses. A família da vítima informou que o corpo de Isaura Luzia deve chegar a Mossoró apenas na quarta-feira (12) para velório e sepultamento.
Por volta das 7h40, a jovem caminhava pela calçada na Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo, quando foi atingida e arremessada para o alto pelo carro. A motorista, também de 24 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi presa depois.
Uma câmera de segurança da rua flagrou o momento do impacto. No vídeo acima, a imagem foi congelada momentos antes do atropelamento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a motorista foi encontrada depois do acidente e presa por embriaguez ao volante, atropelamento, homicídio e omissão de socorro.
O carro dela foi achado a cerca de 1,6 km de distância do acidente, que aconteceu na altura do número 259 da Avenida Ede.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Isaura Luzia não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial.
Jovem de 25 anos morre ao ser atropelada na cabeça por motorista suspeita de estar bêbada em SP — Foto: Reprodução/TV Globo