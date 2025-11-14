Mossoroense é executada a tiros em via pública durante a madrugada em Grossos

Na madrugada desta sexta-feira, um homicídio foi registrado no município de Grossos, região da Costa Branca Potiguar, distante 48 km de Mossoró. A mossoroense Degerismara Alcantara Sousa, 38 anos, natural de Mossoró, foi assassinada a tiros em via pública.

De acordo com informações preliminares, “Galega”, como era conhecida, caminhava pela rua quando foi interceptada por indivíduos armados, que efetuaram vários tiros contra ela. A vítima não teve chance de defesa e morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da equipe da Polícia Científica do RN (PCI-RN), responsável pela perícia e remoção do corpo. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou identificação dos suspeitos.

Durante a realização da perícia, a equipe da Polícia Científica localizou com a vítima porções de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Grossos.