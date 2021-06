Mossoroense Bia Gurgel está no The Voice Kids

A mossoroense Beatriz Gurgel Queiroz de Almeida, 12, está na sexta edição do The Voice Kids, da Rede Globo. A apresentação foi anunciada hoje, no primeiro dia das audições às cegas, para o próximo domingo, 13 de junho de 2021.

Bia Gurgel é bisneta de Glorinha Oliveira, considerada uma das mais importantes cantoras do Rio Grande do Norte. Falecida aso 24 de fevereiro de 2021, Glorinha cantou com Ângela Maria e Cauby Peixoto, além de atuar em novelas do rádio e programas humorísticos.

A mãe de Bia, Katharina Gurgel, é cantora e escritora também bastante conhecida no cenário cultural do Estado.

O trabalho de Bia, que em 2017 ficou em 3º lugar no concurso A Mais Bela Voz Kids, produzido pela Rádio Rural de Mossoró-RN e um shopping local, pode ser visto no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCHQD4FT6lIVOhIubA9F01Kg) e no Instagram (@biagurgelalmeida).

O Gshow informa que a temporada atual do The Voice Kids terá seis etapas e será dividida da seguinte forma: audições às cegas, batalhas, tira-teima, quartas de final, semifinal e final. O portal oficial da Globo explica:

BATALHAS

Os técnicos dividem seus times em trios e, de cada trio, que canta uma mesma música, escolhem apenas uma voz para continuar no programa, enquanto dois participantes são eliminados. Restam oito vozes em cada time ao final dessa fase”.

TIRA-TEIMA

Os oito definidos nas Batalhas vão ser divididos pelos técnicos em dois grupos de quatro. Um grupo cantará no Tira-Teima 1, e o outro, no Tira-Teima 2. Esses dois programas serão gravados. O técnico salva duas vozes em cada programa.

QUARTAS DE FINAL

O público e os técnicos participam desta decisão, que deixará três vozes em cada time.

SEMIFINAL

Cantam três vozes por time. O público salva uma, e o técnico, a outra.

FINAL

Duas vozes por técnico chegam ao último programa, que terá um grande show dos finalistas e inclui a apresentação dos técnicos. A voz campeã do ‘The Voice Kids’ 2021 será escolhida pelo público.