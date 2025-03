Mossoró vai receber quatro ambulâncias do Samu

Para reduzir o tempo de espera em casos de urgência e emergências, o Ministério da Saúde entregou quatro ambulâncias do Samu192 para a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A iniciativa faz parte da entrega de 156 ambulâncias para 114 municípios de 15 estados.

São mais de 2 milhões de brasileiros beneficiados.

Com essa ação, o Governo do presidente Lula já ultrapassa 2,2 mil ambulâncias entregues, levando o Samu 192 a quase 90% da população do país, um avanço histórico no compromisso de garantir saúde pública para todos.

Recurso do Novo PAC

Essa entrega foi viabilizada por meio do Novo PAC, com investimento de mais de R$ 50,4 milhões. No dia 14 de março, o Ministério da Saúde entregou a maior quantidade de ambulâncias desde 2023.

Foram 789 novos veículos para expansão e renovação da frota em 559 cidades de 21 estados. Dessa entrega, 86 ambulâncias eram Unidades de Suporte Avançado (USA), conhecidas como UTI Móveis. O Governo Federal não entregava unidades desse tipo desde 2018.

Blog Saulo Vale