Mossoró vacina faixa 30 anos ou mais das comorbidades e amplia Coronavac

A vacinação contra a Covid-19 em Mossoró alcança a faixa dos 30 anos ou mais das comorbidades nesta terça-feira (18). O anúncio foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra que anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação das pessoas com comorbidades e deficiência na última segunda-feira (17),

Hoje, portanto, já podem ser vacinados quem tem 30 anos ou mais. O imunizante em uso é o Astrazeneca que vem sendo aplicado no ginásio do Sesi, das 8h às 16h.

O Município dá sequência à vacinação também em pessoas com deficiências, cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC/INSS). Segundo a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, as pessoas com as comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, devem apresentar a comprovação da (s) comorbidade (s).

“É importante que as pessoas levem ao ginásio do Sesi cópias e originais de documento pessoal com foto, comprovante de residência e, principalmente, laudo médico, prescrição médica ou exame comprobatório para que a vacina possa ser aplicada. Estamos avançando na vacinação devido às remessas que estamos recebendo da Astrazeneca”, ressalta.

Têm direito à vacinação, pessoas com diabetes melitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, doenças renais crônicas.