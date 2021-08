Mossoró utiliza todo o estoque de D1 e município aguarda por novo lote

Com a grande procura por imunizantes contra a Covid-19, o município de Mossoró utilizou todas as 3.948 doses destinadas para D1 (primeira dose). O município tem vacinado rapidamente a população e agora aguarda a chegada de uma nova remessa para reiniciar a vacinação com a primeira dose.

“Nós vacinamos mediante à disponibilidade de vacinas, quando elas chegam, nós as colocamos no braço das pessoas para protegê-las contra o Coronavírus. Porém, como não recebemos uma grande quantidade de D1, e vacinamos bastante desde a tarde da última quarta-feira (28), o estoque acabou”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Na última quinta-feira (29), foi aberto o Ginásio Municipal de Esportes para a vacinação e foi um grande sucesso com atendimento de qualidade, organização e agilidade. “Esperamos chegar mais doses para que as nossas equipes façam aquilo que já faz bem, que é imunizar as pessoas contra a Covid-19. Vamos ser céleres sempre porque não podemos dar espaço para a doença que tem perdido terreno justamente graças à vacinação”, conclui Morgana Dantas.

No final de semana, sem ter vacinas disponíveis, as unidades básicas de saúde não vão abrir, mas o município estará com o Ginásio do SESI aberto no sábado (31) e o Ginásio Municipal de Esportes aberto no domingo (1º), para a aplicação da D2 (segunda dose).

Vale lembrar que ainda há doses disponíveis para caminhoneiros. São doses da vacina Janssen (dose única).