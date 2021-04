Mossoró ultrapassou a faixa de 400 mortes por Covid-19

O município de Mossoró, localizado no Oeste Potiguar, ultrapassou a marca de 400 mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Além desse número, há também outros 83 óbitos sob investigação. Os dados foram atualizados pelo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), nesta quarta-feira, 21. De acordo com o documento, até agora, o vírus vitimou 409 pessoas na cidade.

Mossoró registra 17.738 casos confirmados da doença e uma taxa de letalidade de 2,31% – a média nacional é de 2,34%. É o segundo município com mais mortes, em virtude do coronavírus, no estado. Na última segunda-feira, 19, o estudante de educação física Tiago Fernandes, de 32 anos, foi mais uma vítima do coronavírus. O falecimento causou comoção na cidade.

Até terça-feira, 20, Mossoró contabilizava 59 mortes pela doença, tendo quase três óbitos por dia. Com este número alarmante, abril já é considerado um dos meses mais letais da pandemia no município. Em todo mês de março, foram 50 mortes. Apesar da implantação da campanha Mossoró Vacina, o contágio e número de óbitos ainda são bastante preocupantes.