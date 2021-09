Mossoró ultrapassa a marca de 100 mil pessoas totalmente vacinadas contra Covid-19

O município de Mossoró atingiu nesta quarta-feira (8) a marca de 100.196 pessoas totalmente vacinadas em Mossoró, ou seja, que tomaram as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 ou dose única (Janssen).

O número consta na plataforma RN Mais Vacina. “Essa marca é simbólica porque estamos aí com cerca de um terço da população mossoroense com o ciclo de imunização completo. É algo importante porque significa que esta parcela da população está mais protegida contra o Coronavírus e da forma mais correta que é com as duas doses nos casos em que as duas são indicadas pelos seus respectivos fabricantes”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

“Estamos juntos num esforço coletivo relevante e lutando contra o tempo para conter a Covid-19. Essa luta resulta de um compromisso de muitas mãos e que está fazendo Mossoró vencer a doença graças a aplicação de cada dose nos braços dos mossoroenses”, afirma Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações da SMS.