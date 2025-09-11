Mossoró terá vacinação antirrábica de sexta a domingo; confira os locais
A Prefeitura de Mossoró seguirá com a campanha de vacinação contra a raiva no município, neste fim de semana. De sexta-feira (12) até domingo (14), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) colocará em funcionamento 15 pontos para imunização de cães e gatos.
– Sexta-feira (12), das 7h30 às 11h:
– Santo Antônio (Rua Francisco Pascoal – Em frente ao CER);
– Abolição IV – Pousada dos Thermas (Av. Petrônio Portela – Mercadinho Thaisa);
– Ilha de Santa Lúcia (Rua Benício Filho, 26 – Prox. à oficina de Goinha);
– Dom Jaime Câmara (UBS José Holanda).
– Sábado (13), das 8h às 12h:
– Parque Universitário (Arena Park ao lado do Supermercado Fácil);
– Costa e Silva (Praça Valdecir Ferreira – Praça dos Pintos);
– Alto da Pelonha: Rua Valdemar da Silva Cortez, 33 (Casa de dona Filó – Em frente ao comércio Pai e Filho);
– Odete Rosado: Rua Maria Natividade de Medeiros, 52 (Casa do Paulista – prox. Mercantil do Fofinho);
– Planalto 13 de Maio (Rua Martins Jr. (Bar da Glória – prox. Supermercado Rede 10);
– Santo Antônio (Praça do Livro);
– Paredões (Cruzamento da Rua Afonso Pena com a Rua Marechal Deodoro – Antiga Agripesca);
– Bom Jardim (Rua Venceslau Braz – Praça da Igreja São José);
– Santa Delmira (Praça ao lado do Supermercado Queiroz);
– Santa Delmira/Parque Verde (Mercantil Economize).
– Domingo (16h às 20h):
– Memorial da Resistência (Avenida Rio Branco).