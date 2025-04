Mossoró terá três pontos extras de vacinação contra Influenza no sábado

Três pontos extras de vacinação estarão em funcionamento neste sábado, 5. A ideia é que a população tenha acesso aos imunizantes em dia e horário alternativo, principalmente a proteção contra a Influenza.

Três Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas ao público das 8h às 16h. São elas: UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel); UBS Chico Porto (Ouro Negro); UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio).

“Mais uma iniciativa de ampliação da oferta de vacina para a população no fim de semana. Agora, estamos disponibilizando a vacina contra a Influenza, uma vez que nesta semana começamos a campanha no município. Convidamos as pessoas aptas a se imunizarem que participem deste momento, buscando uma das três unidades”, destacou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações.

Na ocasião, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também disponibilizarão outras vacinas, conforme situação de cada usuário, faixas etárias e critérios preconizados pelo Governo Federal.

Podem ser vacinar:

✔Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias),

✔Idosos com 60 anos ou mais idade;

✔Gestantes.

✔Puérperas;

✔Povos Indígenas;

✔Quilombolas;

✔Trabalhadores da Saúde;

✔Professores das escolas públicas e privadas;

✔Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

✔Pessoas com deficiência permanente;

✔Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

✔Caminhoneiros;

✔Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

✔Trabalhadores portuários;

✔Funcionários do sistema prisional;

✔Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

✔População privada de liberdade.