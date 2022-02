Mossoró terá três pontos de vacinação contra covid-19 neste final de semana

Neste fim de semana, a campanha “Mossoró Vacina” vai disponibilizar três pontos de vacinação para os mossoroenses a partir de 5 anos de idade. A ação tem como objetivo dar continuidade à vacinação contra a Covid-19 e garantir que a população tenha acesso aos locais de vacinação de domingo a domingo.

Os pontos disponíveis de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (12) e domingo (13) são os seguintes: Partage Shopping no sábado das 10h às 18h. E no domingo, das 11h às 18h.

A vacinação vai estar disponível também em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A UBS Maria Soares (ao lado da UPA do São Manoel) e a UBS Chico Costa (ao lado da UPA do Santo Antônio). Nas duas UBSs, a vacinação vai acontecer no sábado e no domingo, das 8h às 16h.Sem intervalo para o almoço.

Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, ainda há um número muito alto de pessoas com a vacinação em atraso. Segundo ele, 51.272 pessoas ainda não tomaram a dose de reforço e 15.384 pessoas estão em atraso com a 2ª dose (D2).

Etevaldo acrescentou ainda que 36.295 pessoas a partir de 5 anos ainda não tomaram a 1ª dose (D1) e desse total 16.276 em atraso com a 1ª dose, são de crianças de 5 a 11 anos que ainda não foram levadas pelos pais ou responsáveis para tomar a vacina contra a Covid-19.