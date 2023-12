Mossoró terá mutirão de renegociação de dívidas hoje e amanhã

Mossoró receberá hoje (5) e amanhã (6) o mutirão de renegociação de dívidas. O evento é organizado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH), por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON RN), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL/Mossoró).

A ação ocorrerá nas dependências da CDL Mossoró, na Rua Alfredo Fernandes, nº 292, das 10h às 17h. O objetivo do mutirão é restabelecer a adimplência de parcela significativa da população mossoroense, evitar o superendividamento e promover a reinserção desses consumidores dentro do mercado de consumo local, de forma consciente e saudável.

Durante os dois dias de evento, além de consulta de extrato negativação gratuita, ofertada pela CDL; das renegociações diretas com alguns credores que estarão presencialmente ao evento e das intermediações feitas pelos técnicos do Procon estadual; os participantes também terão acesso às orientações consumeristas e jurídicas.

A recomendação é que os interessados levem consigo documentos pessoais e comprovantes das dívidas, caso possuam, para otimizar o processo de atendimento.

CAERN

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que a Van do Caern Móvel estará na CDL Mossoró participando do mutirão de renegociação de dívidas. O objetivo principal é renegociar dívidas com a Companhia. Além disso, todos os serviços comerciais estarão disponíveis para quem desejar realizar outros tipos de atendimentos.

Para ser atendido no Caern Movel basta levar a conta de água e documentos pessoais. No caso de troca de titularidade, se for inquilino é necessário que tenha em mãos, além dos documentos pessoais, a conta de água e a cópia do contrato de aluguel. Já para os proprietários que querem fazer troca de titularidade é necessária a escritura do imóvel.

Mais de 40% da população adulta do Rio Grande do Norte está inadimplente

O índice de inadimplência no Brasil registra 71,9 milhões de brasileiros. O número significa que 43,94%da população adulta está com as contas atrasadas. No Rio Grande do Norte, 41,59% da população adulta está inadimplente, o equivalente a mais de 1,4 milhão de pessoas.

Os moradores do Estado devem, em média, R$ 4,9 mil. A maior parte das dívidas do Rio Grande do Norte está concentrada em três setores: Bancos (36,2%), Financeiras (23,4%) e Serviços (14,8%).

Natal, a capital do Estado que receberá o atendimento presencial durante a semana, conta com 363 moradores inadimplentes, somando mais de 1,1 milhão de dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa, na cidade, chega a uma média de R$5,5 mil.

CAMINHÃO SERASA LIMPA NOME

A 30ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que foi realizada em novembro, possibilitou a negociação de 49 mil dívidas do Rio Grande do Norte pelos canais on-line. A capital potiguar receberá de hoje (5) até o próximo sábado (9) o Caminhão Serasa Limpa Nome para negociar dívidas com até 99% de desconto.

Os consumidores que quiserem negociar suas dívidas precisam apenas comparecer ao caminhão levando documento com foto, das 9h às 18h de terça a sexta, ou das 9h às 13h, no sábado. Para conferir se possuem ofertas disponíveis na Fase 2 do Feirão, os consumidores das 167 cidades do Rio Grande do Norte também podem acessar o site www.serasa.com.br ou o aplicativo da Serasa.

A nova fase, com mais parceiros, mais ofertas e novos descontos, traz a possibilidade a 1,7 milhão de consumidores do Estado de quitarem dívidas de até R$ 100 e com atendimento especial no caminhão da Serasa.