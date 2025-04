Mossoró terá “Dia D” de multivacinação no próximo sábado

No sábado (26), a Prefeitura de Mossoró realizará um “Dia D” de multivacinação para toda a população, de acordo com faixas etárias e imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde. No dia de mobilização, serão sete pontos de vacinação em funcionamento, cinco Unidades Básicas de Saúde e mais dois pontos extras que funcionarão em parceria com outras instituições.

Nas Unidades Básicas de Saúde, a vacinação acontecerá das 8h às 12h. As unidades são: UBS Ildone Cavalcante (Barrocas); UBS Marcos Raimundo (Belo Horizonte); UBS Cid Salém (Abolição IV); UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel); UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré).

O dia de mobilização nas unidades será realizado pela Coordenação de Imunizações do município em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE). A estratégia é também atingir o público até os 15 anos de idade, num trabalho articulado das UBSs com as escolas.

Ainda no sábado, das 8h às 12h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofertará vacinas em ação filantrópica na Loja Maçônica União Mossoroense, localizada na rua Anderson Dutra, 160, na comunidade Quixabeirinha, bairro Aeroporto.

Já das 8h às 10h30, a Prefeitura ofertará vacinação na Praça da Igreja Matriz de São José, localizada no bairro Paredões. O serviço funcionará dentro da programação de uma ação social realizada pela Facene Mossoró.

DOMINGO

No domingo (27), haverá vacinação na zona rural do município. Um ponto extra será disponibilizado na capela de Santo Expedito, no Sítio Bom Destino, comunidade Alagoinha, das 7h às 11h. Trata-se de um evento da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que contará com a parceria da Prefeitura de Mossoró.