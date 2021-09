Mossoró terá atos neste feriado de Sete de Setembro

Apesar da pandemia e do cancelamento do tradicional desfile cívico, Mossoró terá ao menos três atos nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro. Um oficial, promovido pela Prefeitura Municipal de Mossoró está agendado para acontecer na praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Dix-huit Rosado, com hasteamento das bandeiras e apresentação da Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai a partir das 7h.

No mesmo horário, ao lado da Cobal, movimentos sociais estarão iniciando a programação da 27ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, com a pauta: “Vida em Primeiro Lugar – NA luta por participação popular. Saúde, comida, moradia, trabalho e renda já”. A programação inclui ainda, caminhada, ato ecumênico e encerramento com distribuição de marmitas solidárias.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também estão organizando um evento de apoio às suas pautas a partir das 15h partindo do Posto do Ceguinho, no alto de São Manoel.