Dos 4,6 mil imóveis anunciados no Minha Casa Minha Vida 740 serão construídos em Mossoró. Serão 500 no Residencial Arlon Américo I e II e mais 240 no Residencial Terra do Sal.

Os números foram divulgados no último dia 23 em solenidade em Brasília e constam n Portaria 1.482.