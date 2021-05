Mossoró tem vacinação de pessoas de 58 e 59 com comorbidades a partir deste sábado (1º)

Teve início na manhã deste sábado, 1º, a vacinação em Mossoró de pessoas de 58 e 59 anos com comorbidades contra a Covid-19, além da aplicação da segunda dose em profissionais da saúde que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford. Dez Unidades de Básicas de Saúde (UBS’s), além do ginásio do Serviço Social da Indústria (SESI) estiveram abertos até às 16 horas e receberam esses grupos prioritários

O coordenador de Imunização do Município, Etevaldo Lima, explicou o que essas pessoas que se enquadram nesse novo grupo que podem se vacinar neste final de semana necessita levar para tomar a primeira dose.

“Esse público deve trazer prescrição médica com indicação clínica para receber essa vacina, além de um comprovante de endereço de Mossoró e também uma cópia de documento oficial com foto”, disse.

A fisioterapeuta Daniela Villaça compareceu a Unidade Básica de Saúde Francisca Pereira de Azevedo, no bairro Liberdade 1, para receber a segunda dose da vacina da Oxford. Ela pediu para que aquelas pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante no fim de janeiro e início de fevereiro que se desloquem para uma unidade mais próxima e tomem a segunda.

“Eu me sinto bastante privilegiada por ser uma profissional de saúde, que não é da linha de frente, mas estamos com a prioridade de tomar também a nossa vacina. Há três meses tomei a primeira dose e estou aqui hoje tomando a segunda dose. Então eu quero dizer para vocês que quem tomou a primeira, apesar de passar muito tempo para tomar a segunda, não deixa e de vir que é super importante”.

Mossoró recebeu nesta sexta-feira (30), 480 doses da vacina Coronavac e devido ao baixo quantitativo irá aguardar a chegada de mais doses para reiniciar a aplicação das segundas doses com a referida vacina do Butantan. Já quanto a vacina Astrazeneca/Oxford o município recebeu um total de 5.400 doses.

UBS’s abertas no fim de semana:

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade 1)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição 4)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia Ciarlini (Abolição 2)

UBS dr. Sueldo Câmara (Aeroporto 2 – Quixabeirinha)

Centro Clínico Evangélico Edgard Burlamaqui (Centro)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Dr. Agnaldo Pereira (Conjunto Vingt Rosado)