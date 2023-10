Mossoró tem redução de 46,3% no total de mortes violentas de janeiro a setembro, afirma Secretaria

O Governo do Rio Grande do Norte reduziu em 46,3% o total de mortes violentas em Mossoró de janeiro a setembro. O número é resultado da comparação com o mesmo período de 2022. Parte desses resultados é fruto da Operação Paz, deflagrada com a missão de colaborar com a redução dos índices de criminalidade e violência em todo o país.

No quantitativo absoluto do ano, quando considerado o período de janeiro a setembro, foram registradas 66 mortes violentas em 2023, contra 123 mortes ocorridas no mesmo período de 2022, o que representa uma redução de 46,3% no total.

Os dados apresentados foram contabilizados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).