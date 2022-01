Mossoró tem mais de 100 vagas de empregos disponíveis

Nesta segunda-feira, 24, o Painel de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo divulgou que o município está 111 vagas de trabalho disponíveis. As vagas são para diversos cargos para trabalhadores de níveis de formação diferentes e para pessoas que residem em Mossoró.

Cada cargo tem pré-requisitos específicos. A lista de vagas de emprego é atualizada diariamente pela Secretaria. Os trabalhadores precisam estar cadastrados na Secretaria para serem encaminhados aos processos de seleção das empresas e instituições parceiras. A inscrição pode ser feita on-line na própria página do Painel de Empregos.

O cadastro também pode ser feito presencialmente no posto de atendimento da Secretaria, que fica localizado à rua Rui Barbosa, Nº 282, bairro Alto da Conceição. O horário de atendimento ao público é das 7h às 17h (sem interrupção), de segunda a sexta-feira. Para o atendimento presencial, o trabalhador precisa apresentar documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho), comprovante de residência e um número de telefone para contato.

A Secretaria reúne as vagas com as empresas conveniadas, divulga as oportunidades de emprego com pré-requisitos exigidos por elas e faz a intermediação junto aos trabalhadores cadastrados.

As vagas vão desde recepcionista, ASG, auxiliar mecânico, auxiliar de escritório, montador, consultor de vendas, vendedor, atendente, auxiliar de cozinha, assistente administrativo, auxiliar de padeiro, operador de máquina, mecânico, entre outras. A lista completa e as exigências para caga vaga podem ser acessadas no site da Prefeitura.