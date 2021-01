Mossoró tem 10.947 casos positivos de COVID

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), de segunda para terça-feira (05), Mossoró registrou 98 novos casos positivos de COVID-19. Com este acréscimo, o município contabiliza 10.947 casos confirmados e 269 óbitos em razão da doença.

Os dados também mostram que houve duas mortes no município nas últimas 24 horas e que 43 falecimentos estão sob investigação. Foram descartados 23.714 casos e o número de suspeitos está em 4.065.

A região Oeste continua com a maior taxa de ocupação de leitos críticos por região (75,9%), seguida do Seridó (65,7%). No Hospital São Luiz LTDA, há 11 leitos de UTI disponíveis e a taxa de ocupação está em (72,50%). No Hospital Regional Tarcísio Maia todos os leitos críticos estão ocupados neste momento.

Confira os números:

– 10.947 casos confirmados

– 269 óbitos

– 4.065 casos suspeitos

– 23.714 descartados