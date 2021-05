Mossoró suspende aplicação da 2ª dose da CoronaVac por falta de vacinas

A Prefeitura de Mossoró anunciou nesta quinta-feira (06), em suas redes sociais, que está suspendendo a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac/Butantan devido a quantidade insuficiente de imunizantes. O município aguarda o envio de mais vacinas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade a campanha de imunização dos mossoroenses.

A Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, destaca que as pessoas devem aguardar a chegada de mais imunizantes. “Foram 480 doses no final de semana e 370 doses ontem (quarta-feira, 05) no final da manhã. Estas doses foram colocadas à disposição da população que teria se vacinado dias 25, 26 e 27 de março e que estavam mais atrasadas, se referindo neste momento, somente a idosos de 60 anos +. Os profissionais de saúde ainda vão aguardar mais um pouco, até que a gente receba um maior número de doses de CoronaVac para dar segmento a essa vacinação.’’

Ainda não há previsão da entrega de um novo lote da CoronaVac/Butantan para o Rio Grande do Norte, segundo o secretário de Saúde de Natal, George Antunes. O estado deve receber ainda hoje (06), uma nova remessa com 64.500 doses da vacina AstraZeneca/Oxford.