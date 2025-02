Mossoró segue disponibilizando vacina contra HPV; confira públicos

A Prefeitura de Mossoró informa à população que segue com a oferta de vacina contra HPV, contemplando diferentes públicos. A imunização é disponibilizada em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e segue critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Atualmente está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a vacina HPV quadrivalente. O imunizante confere proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18, prevenindo as principais complicações do HPV.

“O município de Mossoró disponibiliza a vacina contra HPV contemplando públicos de diferentes faixas etárias, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Caso o usuário seja contemplado em um dos critérios definidos pelas autoridades de saúde, a orientação é conferir o cartão de vacinação e buscar uma UBS para se proteger”, ressaltou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

– O público alvo da vacinação inclui:

Nas UBSs:

– Crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos, no esquema de dose única;

– Adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados, no esquema de dose única;

Dá entrada na solicitação nas UBSs e espera autorização pelo CRIE(Centro de Referência de Imunobiológico Especial):

– Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente;

– Indivíduos imunocomprometidos de 9 a 45 anos (pessoas vivendo com HIV e Aids -PVHA; pacientes oncológicos e transplantados de medula óssea e outros órgãos sólidos): com esquema de três doses independentemente da idade, aplicadas aos 0 – 2 – 6 meses (Segunda dose, dois meses após a primeira, e terceira, 6 meses após a primeira dose);

No Hospital Maternidade Almeida Castro e Hospital da Mulher:

– Pessoas de 9 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual: com esquema de 2 doses para os de 9 a 14 anos (0 e 6 meses) e 3 doses para os de 15 a 45 anos, aplicadas aos 0 – 2 – 6 meses (Segunda dose, dois meses após a primeira, e terceira, 6 meses após a primeira dose);

Na UBS mediante prescrição medição de um dos locais que fazem a dispensação da medicação:

– Usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de 15 a 45 anos.