Mossoró sediará o I Congresso de Direito Penal

O município de Mossoró sediará entre os dias 06 e 07 de Outubro I Congresso de Direito Penal.

O evento contará com a presença de 40 palestrantes entre eles, Luana Davico, delegada de Polícia Civil de Brasília, Jean Severo ( caso boate Kiss ), Zamboni, professor e mentor para concurseiros, Delegada Ana Victoria, Zanone ( advogado do caso Adelio), entre vários outros grandes profissionais do Direito.

Para o idealizador do evento, advogado Darwin Sales, é uma oportunidade de fazer uma imersão no conhecimento para quem quer seguir a carreira jurídica ou seguir a advocacia, visto que os professores estão aptos a preparação de alunos e profissionais para temas relevantes e direcionamento na vida de estudos.

O Congresso se dará em dois dias, iniciando das 8h às 18h , no Thermas Hall.

Após as palestras do dia 7, haverá um After Penal, com a participação de cantores locais.

As inscrições estão sendo realizadas através do instagram @congressopenalmossoro ao custo do valor inicial de R$: 220,00 .