Mossoró sedia maior evento de petróleo e gás do país

Entre os dias 5 e 7 de julho, a capital do Oeste Potiguar recebe o maior evento do onshore (produção em terra) do Brasil, o Mossoró Oil&Gas (MOGE). A edição deste ano terá programação 100% presencial e manterá o formato do evento de 2019, com painéis (arenas Petróleo e Gás e Inovação), estandes, rodada de negócios e mostra científica.

O Moge será realizado no Expocenter, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). A parceria com a universidade tem a missão de promover a interação entre empresas e academia fomentando o desenvolvimento técnico-científico de diversas cadeias do segmento petrolífero. Para tanto, o evento contará com a apresentação de trabalhos científicos e minicursos oferecidos por profissionais atuantes em diversas áreas do setor petróleo e gás.

Estarão presentes nas discussões entidades como a Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Ministério de Minas e Energias, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP), entre outras. Também participam as maiores operadoras de petróleo e gás do país. As inscrições para palestras e rodadas de negócios seguem até o dia 3 de julho e podem ser feitas pelo LINK.

Programação do evento

Na Arena Petróleo e Gás, os painéis serão compostos por discussões técnicas e mercadológicas, com ênfase no cenário atual e nas tendências do onshore brasileiro. As apresentações serão feitas por especialistas do setor, oriundos do Brasil e do exterior. A ideia é de que as discussões em torno do cenário de oportunidades das atividades de petróleo e gás em terra do país sejam ampliadas.

Entre as temáticas abordadas ao longo dos três dias de evento estão: caminhos para um marco regulatório; midstream/downstream – oportunidades do onshore brasileiro; empoderamento feminino no onshore brasileiro; tecnologias aplicadas à recuperação em campos maduros, além de novas fronteiras de óleo e gás, perspectivas do mercado do gás no onshore e poço transparente – desafios técnicos e regulatórios.

Já na Arena Inovação, haverá discussões voltadas à tecnologia e inovação no segmento onshore, oficina para projetos de P, D & I para óleo e gás, além do Demoday Mossoró Oil & Gás (Pitch de startups selecionadas para empresas de óleo e gás convidadas).

Paralelamente, ocorrerá a programação acadêmica, no Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro, em parceria com a Ufersa. E também a rodada de negócios – encontro que reúne empresas ofertantes e grandes operadoras.

O Mossoro Oil & Gas é realizado pela Redepetro RN e Sebrae RN, com apoio de ABPIP, FIERN, Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, patrocinadores e outros parceiros. Reafirma Mossoró como capital do onshore brasileiro em fase otimista do setor.