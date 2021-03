Mossoró sedia 1° Festival Online de Teatro de Bonecos

O Grupo Arruaça de Teatro realiza nos dias 17, 18 e 19 de março, de 20h às 23horas, o primeiro “Festival Calungada Online”. O evento é uma mostra de teatro de calungas e será totalmente remoto, com transmissão pelo Canal 1 de assinantes da TCM (TV Cabo Mossoró) e pelo Canal do Youtube do Arruaça (www.youtube.com/c/grupoarruacamossoro).

O Festival é financiado pela Lei Aldir Blanc e tem como objetivos incentivar uma das artes centenárias que é o teatro de bonecos, além de promover debates, relatos de experiências e fazer um registro da cultura e dos nossos mestres calungueiros.

O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste foi declarado como Patrimônio Cultural do Brasil em março de 2015. A prática nordestina está presente em diversos estados da região com diferentes nomes. Cassimiro Côco no Maranhão, Ceará e Piauí, Babau na Paraíba, Mamulengo em Pernambuco e João Redondo e Calunga no Rio Grande do Norte.

Segundo o historiador e antropólogo potiguar Luís da Câmara Cascudo, o Mamulengo é uma “espécie de divertimento popular que consiste em representações dramáticas por meio de bonecos, em um pequeno palco ou alguma coisa elevada. Por detrás de uma empanada esconde-se uma ou duas pessoas adestradas, e fazem que os bonecos se exibam com movimento e fala”.

QUARTA-FEIRA, DIA 17

DANIEL VENTRÍLOQUO:

“A História de Chico Preto” Itajá-RN

JOZIVAN DE CHICO:

“Teatro de João Redondo” Itajá-RN

ZÉ MARIA E DIÁ BONEQUEIRO:

“Brincando de Boneco” Mossoró-RN.

FORRÓ AZUNHADO:

“Pé de Serra” / Mossoró-RN

QUINTA-FEIRA, DIA 18

AUGUSTO BONEQUEIRO:

“Vida de Boneco” – Fortaleza- CE

Roteiro e Direção: Ângela Escudeiro

ÂNGELA ESCUDEIRO:

“Vazio no Tempo” – Fortaleza-CE

Roteiro e Direção: Ângela Escudeiro

SHICÓ DO MAMULENGO:

“O Brinquedo de João Redondo” Açu-RN

TOINHO BONEQUEIRO:

“A História de João Sonhador” Mossoró-RN

FORRÓ AZUNHADO:

“Pé de Serra”

SEXTA-FEIRA, DIA 19

MESTRE GILBERTO CALUNGUEIRO / MARQUINHOS CALUNGUEIRO E MIGUEL CALUNGUEIRO:

As três gerações do Teatro de bonecos “Os Calungueiros de Icapuí – CE”.

GRUPO CAÇUÁ DE MAMULENGOS:

“O Barbeiro Nozin Zé Bonitin” Currais Novos – RN.

AUGUSTO PINTO:

Apresentação de fragmentos da oficina de Bonecos

FORRÓ AZUNHADO:

Pé de Serra

O que? Festival Calungada Online

Quando? Dias 17, 18 e 19 de março

Que horas? Das 20h às 23horas

Onde? Canal 1 do assinante TCM e Canal do youtube do Arruaça

