Mossoró retoma vacinação da 1ª dose para pessoas na faixa etária de 28 anos +

A aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 foi retomada pela Prefeitura de Mossoró no novo Centro de Vacinação em funcionamento no Ginásio Pedro Ciarlini, na tarde deste domingo (1º). A retomada da vacinação ocorreu logo após a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receber um novo lote de imunizantes. Também foi anunciada a redução da faixa etária de vacinação para pessoas a partir de 28 anos ou mais sem comorbidades.

Com a grande procura por imunizantes contra a Covid-19, o município de Mossoró utilizou todas as 3.948 doses destinadas para D1 (primeira dose) até última sexta-feira (30). O município tem vacinado rapidamente a população e aguardava a chegada de uma nova remessa para reiniciar a vacinação com a primeira dose. A segunda dose continuou sendo aplicada sem interrupção.

No início da tarde deste domingo, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 7.252 doses de vacinas para aplicação da primeira dose (D1), sendo 2.050 do imunizante do Butantan/Coronavac e 5.202 da Pfizer. Outras 770 doses do Butantan/Coronavac foram recebidas para aplicação de segunda dose (D2). Logo após a chegada das vacinas, rapidamente os voluntários e servidores da Saúde começaram vacinar a população geral de 28 anos ou mais.