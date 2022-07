Mossoró registra período atípico com chuvas e temperaturas amenas

O período de inverno no Brasil, de 21 de junho a 23 de setembro, será com chuvas e temperatura agradáveis em Mossoró. A previsão é do setor de meteorologia da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

De acordo com o meteorologista da Secretaria, professor Alciomar Lopes, a situação é atípica porque o normal seria nesse período do ano aparecerem os ventos soprando no sentido Norte/Leste para a região Centro Oeste, mas, ao contrário, os ventos estão vindo do Sul.

“O que está acontecendo hoje na nossa região, clima mais frio chegando a 22 graus na madrugada e muita chuva no litoral é resultado da temperatura das águas do oceano que subiu um grau. É comum neste período acontecerem as chuvas no litoral, mas não com tanta intensidade como estão ocorrendo em muitas cidades do RN’, explicou Alciomar.

Segundo Alciomar, o que deveria estar ocorrendo neste período eram ventos soprando do Norte para a região Centro Oeste, provocando as chuvas. “O que está acontecendo é o contrário, os ventos estão soprando de forma inversa causando as chuvas e o vento mais frio aqui na região”, acrescentou. Ainda segundo o professor, nesta semana há previsão de chuvas para a região com maior intensidade para quinta-feira, 7.

Os dados da Secretaria também apontam que as chuvas e as temperaturas mais baixas devem se estender por todo o mês de julho. “As chuvas aqui para Mossoró devem ficar em torno de 2 e 4 milímetros, porém, para quinta-feira, 7, está prevista uma chuva mais volumosa que deve chegar à casa dos 15 a 20 milímetros”, detalhou Alciomar.