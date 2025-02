Mossoró registra chuvas acima dos 30 milímetros na zona rural nas últimas 24 horas

O relatório pluviométrico publicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), relativo as últimas 24 horas, mostrou que algumas comunidades rurais de Mossoró registraram chuvas acima dos 30 milímetros. O levantamento refere-se das 7h da quarta-feira (5) às 7h desta quinta-feira (6).

O maior índice pluviométrico no período foi registrado em Oziel Alves, no polo Maísa. O pluviômetro instalado na comunidade registrou 50 milímetros no período. Em Córrego Mossoró foram registrados 35 mm, em Pomar e Recanto da Esperança foram 30 milímetros.

Destaque também para as chuvas registradas no Sítio São Raimundo (29 mm), Agrovila União (23 mm) e Cordão de Sombra (18 mm). As demais localidades que reportaram registro de chuvas nas últimas 24 horas ficaram abaixo dos 15 milímetros.

ZONA URBANA

Já na zona urbana, o pluviômetro instalado no bairro Dom Jaime Câmara registrou precipitação de 15 milímetros. No bairro Costa e Silva a chuva registrada ficou em 14,6 mm. No Alto da Conceição e Bom Jardim os pluviômetros apontaram 12 milímetros. No bairro Aeroporto foram 8 mm e no Paredões 6 mm.

Os dados são extraídos dos pluviômetros da Emparn, CEMADEN e Seadru.

RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO DAS ÚLTIMAS 24 HORAS

ZONA URBANA

REGIÃO NORTE

Bom Jardim: 12 mm

Paredões: 06 mm

REGIÃO SUL

Alto da Conceição: 12,6 mm

REGIÃO LESTE

Dom Jaime Câmara: 15 mm

Costa e Silva: 14,6 mm

REGIÃO OESTE

Aeroporto: 08 mm

ZONA RURAL

REGIÃO NORTE

Oziel Aves: 50 mm

Córrego Mossoró: 35 mm

Pomar: 30 mm

Agrovila União: 23 mm

REGIÃO SUL

Olho d’Água Velho: 15 mm

PA Hipólito: 05 mm

REGIÃO LESTE

Sítio São Raimundo: 29 mm

PA Cordão de Sombra: 18 mm

PA Quixaba: 12 mm

REGIÃO OESTE

Recanto da Esperança: 30 mm

São João da Várzea: 25 mm

Rancho da Caça: 10 mm