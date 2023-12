Mossoró registra chuva de 30 milímetros nas últimas 24 horas

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) informou que o volume pluviométrico das últimas 24 horas na zona urbana de Mossoró chegou a 30,7 milímetros. As maiores precipitações foram registradas no período da manhã.

Professor de Ciências Naturais, Alciomar Lopes explica quais foram os fatores que provocaram ou favoreceram as chuvas nos últimos dias no Rio Grande do Norte, principalmente na região de Mossoró. Um sistema de baixa pressão, o fenômeno chamado Vórtice Ciclone de Alta e a Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT) estão provocando as recentes precipitações na região.

“Na semana passada aconteceu um fator de um cavado, que é um alongamento de baixa pressão no sentido horário e que estava jogando muita umidade no Leste, ou seja, na zona litorânea da região de Natal, que registrou muita chuva. Nesses últimos dias também aconteceu o fenômeno chamado VECAM, que é o Vórtice Ciclone de Alta. Ele é quem está provocando a maior quantidade de chuvas no momento, aliado ao cavado e também a Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT), que até o mês de novembro estava oscilando entre 6 e 9 graus ao Norte, acima da Linha do Equador e hoje está oscilando entre 2 e 5. Quer dizer, ela está se aproximando. A aproximação da ZCIT e os fatores atmosféricos estão favorecendo essas chuvas”.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

O indicativo para os próximos dias é chuva, prevê Alciomar Lopes. A previsão é para até a próxima segunda-feira (25), feriado de Natal.

“Nós temos indicativo de chuvas nesta quarta-feira (20), na quinta e sexta-feira chuvas leves. Nos dias 23, 24 e 25 os modelos meteorológicos estão mostrando sol com nuvens, isso pode haver alguma alteração. No momento está mostrando essa forma, mas pode ser hoje, amanhã (quinta-feira) pode haver alguma alteração porque a atmosfera muda”.

ZONA RURAL

Alciomar Lopes informou ainda que muitas comunidades rurais registraram chuvas nas últimas 48 horas, principalmente Maísa, Jucuri, São João da Várzea, Lorena e Chafariz.

Três comunidades rurais registraram precipitação acima da média verificada na zona urbana. “O destaque maior ficou para o PA Solidão, que fica próximo a Jucuri, Cabelo de Nego, São João da Várzea e Recanto da Esperança”, finalizou.